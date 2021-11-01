Jamie Redknapp'tan Norwich Cityli Ozan Kabak'a sert eleştiri

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:08

Premier League'in 10. haftasında Norwich City ile Leeds United kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, Norwich City'yi acımasızca eleştirdi. 1991-2002 arasında 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp'ın eleştirilerinden Ozan Kabak da nasibini aldı.

Genç savunmacıyı topla fazla oynadığı için eleştiren Redknapp şu sözleri kullandı:

"Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor. "Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu aptalca bir hataydı."

Bonservisi Schalke'nin elinde olan Ozan Kabak, sezon başında bir yıllığına Norwich'e kiralandı. Ozan, geçen sezonun ikinci yarısını ise o dönemde sakatlıklar nedeniyle kadro darlığı yaşayan Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti.

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Norwich formasıyla altı maça çıktı.