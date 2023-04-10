Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması: 'Sezon başında gelseydi böyle olmazdı'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:02

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:02

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Bir hafta önce alınan galibiyetten sonra biraz gevşeklik olur. Biz de büyük takımda oynadık, bu normaldir. Cepte görülen bir 3 puandı ancak yenilen gol Beşiktaş'ı kendine getirdi."

"TRABZONSPOR MAÇI BAŞLADI"

"Beşiktaş, içerde oynadığı çoğu maça oranla bugün orta sahayı daha çok verdi. Bunun sebebi de maçtan önce yaşanan o rehavet. Beşiktaş bugün puan kaybetseydi çok şaşırırdım."

"3-1'den sonra Şenol Güneş ve tribünler için Trabzonspor maçı başladı. Hoca kritik oyuncularını kenara aldı, tribünler ise tezahüratlarını farklı yöne evriltti."

"SEZON BAŞINDA GELSE BÖYLE OLMAZDI"

"Beşiktaş'ın sezon ortasında çok maç kaybetmesi, rakiplerinin üst üste maç kazanmaları sonrası 5 maçlık seri yapmak zordur. Anadolu Efes'in Euroleague'de bu sene istediklerini yapamamış olmasını da buna örnek verebiliriz. Böyle durumlarda hocaların ağırlığı ortaya çıkıyor, bir enerji boşalımı oluyor takımlarda. Şenol Güneş sezon başında gelseydi puan farkı asla böyle olmazdı."

"Fenerbahçe kırılgan bir takım mesela. Beşiktaş ise iki haftadır geri düşüp 3-4 gol atıp geri dönüyor. Bu tamamen hocanın ağırlığındandır işte."

"SEZONU ZİRVEDE BİTİREBİLİR"

"Şenol Güneş, Jorge Jesus gibi hocalarla çalışmak kolay değildir ancak bu tarz hocaların bir ağırlığı oluyor. Sezon ortasında takım almak çok zordur. Geçen sezon İsmail Kartal'ın da başardığı gibi geldiğinden sonra en çok puan alan hoca olabilir Şenol Güneş."

"Beşiktaş'ın şu kadroyla sezon sonuna kadar şampiyonluğu kazanacak bir konumda olabileceğini düşünüyorum. Kazandığı hangi maçı hak etmedi Beşiktaş? Galatasaray, iki takımdan burada ayrılıyor biraz. Galatasaray kötü oynarken de kazanabiliyor, çünkü gol yemiyor."

"YÖNETİCİ ÜSTÜ BİR FİGÜR"

"Valerien Ismael'e bir oyuncu küsüp, antrenör farkında olmadan takıma zararlı olabilir. Şenol Güneş'e karşı mümkün değil bu. Ismael'i o zaman takıma getirmek yanlış değildi ancak kulüplerin içinde neler döndüğünü bilemeyiz."

"Şenol Güneş yönetici üstüdür, kim ne derse desin. Beşiktaş için söylemiyorum bunu ama yöneticiler bu tarz büyük figürleri istemeyebilir. Ancak Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş bu puanları toplayamazdı. Hatta şu anki Trabzonspor'dan farkı olmazdı."