Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin bu zaferi Çekya basınında yankı buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:49
Galatasaray'ın zaferi Çekya basınında: Fenerbahçe vurgusu yaptılar!
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Galatasaray'ın Sparta Prag karşısındaki 3-2'lik zaferi Çekya basınında da manşetleri süsledi.

Blesk'te yer alan haberde Fenerbahçe vurgusu yapıldı. 

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Icardi'nin golünün manşetlere çıkarıldığı haberin detayında "Sparta Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçtan beri Türkiye'de üst üste 7. müsabakayı kazanamadı ve bu süreçte 6. yenilgisini aldı" ifadeleri kullanıldı.

"ICARDI NAKAVT ETTİ" 

Idnes ise "Son sözü Icardi söyledi" başlıklı haberde Galatasaray'ın yıldızlarının cezayı kestiğinden bahsedildi.

Ceska televize de "Icardi nakavt etti" başlığını kullandı. Haberde Muslera'nın son dakikada yüzüyle kurtardığı şuta vurgu yapıldı.

Sport ise "Çılgın maçın en çılgın kısmı ise karşılaşmanın sonuydu. Wiesner'in kaçırdığı gol sonrası Icardi maça son noktayı koydu" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR VURGUSU 

Sparta Prag kulübünün resmi sitesinde ise Galatasaraylı taraftarlara vurgu yapıldı.

"Galatasaraylı taraftarların maçın başlamasıyla yaptığı ıslık ve tezahürat sağır edici bir kükremeye dönüştü" ifadelerinin kullanıldığı haberde Sparta Prag'ın son dakikada kaçırdığı pozisyon ve Icardi'nin golünden bahsedildi.


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