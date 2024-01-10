Rıdvan Dilmen'den Süper Lig yorumu: İlk 5 sırayı tahmin etti!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:20

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16.hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.

Semih Kılıçsoy’u Tuncay Şanlı’ya benzeten ünlü yorumcu, Süper Lig’i ilk 5’te bitirecek takımları da tahmin etti.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle:

"Sezon başına neden değerlendirilmedi Semih Kılıçsoy? Şenol hoca zamanında zaman zaman kadroya girmiş. Çok yetenekli, güvenli, topa mermi gibi vuruyor. Tuncay Şanlı gibi golcü kanat oyuncusu Semih Kılıçsoy. Bir de çok hızlı değil ama çabuk."

"BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI EN ARZULU OYUN"

"Başkanın açıklamasında olduğu gibi kupa hedefi ve gelecek sezonun planlaması. Beşiktaş sezon başından beri oynadığı en arzulu oyun. Mesela Rashica. Onun gelme sebebi olan özelliklerini yansıtmaya çalıştı. Gedson geçiş döneminde iyi değildi."

"TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

"Tartışmaya açık olmayan bir teknik adam aldınız. Van Bronckhorst’un ağırlığı bu kadar olmazdı. Beşiktaş gibi bir takımda oynamanın kıymetini bilmeli futbolcular. Hocanın gelişi sonrası ‘Eyvah ben gitmek istemiyorum’ görüşü başlayacak oyuncularda. "

"KADRO DIŞI OYUNCULARIN DURUMUNA BAKACAKTIR"

"Beşiktaş haftaya Karagümrük’ü de yener. Teknik adam standart bir hoca değil, büyük bir antrenör. Aboubakar, Rosier gibi oyuncuların durumuna bakacaktır hoca. Beşiktaş’ta üst üste galibiyetler şimdi başlar çünkü antrenör çok güçlü bir isim."

"YÖNETİM SINAVI GEÇTİ"

"Ben kendi adıma teknik direktör konusunda en doğru kararı verdiklerini düşünüyorum. Ben teknik direktörlerin ağırlığını oyuncuların üstünde hissettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ronaldo’ya talimat veren adam.

Yönetim teknik direktör sınavını geçti. Bakalım şimdi oyuncu bazında ne yapacaklar? Beşiktaş’ın tekrar Masuaku, Colley, Rosier gibi isimlerin döneceğinde ne olacağını bilmiyoruz. Hatta Aboubakar. İyi bir santrfora ihtiyacı var Beşiktaş’ın. Bu oyuncuların da bakış açısı farklı olabilir artık yeni hocadan sonra."

İLK 5 SIRA TAHMİNİ

"Benim sezon başındaki ilk 5 tahminim devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray veya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor ısrarım devam ediyor.”