Rıdvan Dilmen'den transfer çağrısı: 'Yönetim 51 puan almalarına güveniyor ama...'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:58

Rıdvan Dilmen, Süper Lig’in 20.haftasında oynanan Galatasaray - Kayserispor maçını yorumladı. Ünlü yorumcu, Sarı-Kırmızılılar için transfere de değindi.

Oynanan oyuna rağmen Fenerbahçe ile puan farkının 2 olmasının büyük bir başarı olduğunu aktaran Rıdvan Dilmen, Galatasaray savunmasına övgüler yağdırdı.

'FARKI 2 PUANDA TUTUYORLAR'

"Muslera, Abdülkerim ve Nelsson farkı 2 puanda tutuyor" diyen Rıdvan Dilmen, bu durumun Galatasaray için büyük olay olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın aldığı galibiyetlerin birçoğunun tek farkla olduğunu dile getiren ünlü yorumcu, son aylardaki maçlara bakıldığında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının 7-8 olması gerektiğini aktardı.

'GALATASARAY YÖNETİMİNİN GÖREVİDİR'

51 puanın Okan Buruk’un başarısı olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, yönetimin transfer yapmak zorunda olduğunu söyledi ve “Bu Galatasaray yönetiminin görevidir” dedi.

Galatasaray’ın hiç uzatmadan transfer yapması gerektiğini dile getiren Dilmen, “Yönetim 51 puan almalarına güveniyor ama bu Okan Buruk ve oyuncuların büyük başarısıdır” ifadelerini kullandı.

'20 HAFTA GEÇTİ'

Tete ve Zaha’nın bir türlü istenen seviyeye gelemediğini aktaran ünlü yorumcu, “Haydi düzelecek derken 20 hafta geçti” şeklinde konuştu.

Zaha’nın haftalardır sahada olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, Tete’den de verim alınamadığını söyledi.