Rıdvan Dilmen'in TRT'den gönderildiği iddia edildi
TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması dikkat çekerken konuya ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.
Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması ise futbolseverleri merakta bıraktı. Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.
TRT, RIDVAN DİLMEN'İN İŞİNE SON VERDİ
Gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.
Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?”
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