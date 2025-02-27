Rıdvan Yılmaz asist yaptı: Rangers 6 gollü maçta kazandı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:47

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:47

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'deki rakibi Rangers, İskoçya Premiership'in 28. haftasında, deplasmanda Kilmarnock ile karşılaştı.

Rugby Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-2 kazandı.

Kilmarnock'un golleri, 11. dakikada Joe Wright ve 14. dakikada Brad Lyons'tan geldi.

Rangers'ın gollerini ise 35. dakikada Vaclav Cerny, 53 ve 62. dakikalarda Cyriel Dessers ve 85. dakikada Nedim Bajrami kaydetti.

RIDVAN YILMAZ ASİST YAPTI

Rangers'ta forma giyen ve 31. dakikada oyuna giren milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, takımının 3. golünde asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Rangers, 59 puana yükseldi ve 2. sırada konumlandı. 31 puanda kalan Kilmarnock ise 10. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Rangers, Motherwell'i ağırlayacak. Kilmarnock ise Ross County'ye konuk olacak.

FENERBAHÇE İLE MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'deki Fenerbahçe Glasgow Rangers eşlemesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da yapılacak.