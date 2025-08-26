Rıdvan Yılmaz'ın transferinde Galatasaray ayrıntısı!

Beşiktaş’a geri dönen Rıdvan Yılmaz’ın transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Radyospor’da Özgür Sancar’a konuştu. Ergezen, hem Beşiktaş’ın ısrarlı tavrını hem de Galatasaray dahil olmak üzere Avrupa’dan gelen teklifleri detaylı şekilde anlattı. Rıdvan’ın yurt dışında kalmak istemesine rağmen Beşiktaş’a dönüş sürecinde hangi etkenlerin belirleyici olduğunu da paylaştı.

RIDVAN’A BEŞİKTAŞ VE AVRUPA’DAN İLGİ

Necdet Ergezen'in açıklamaları şu şekilde:

Özgür Sancar: Beşiktaş, Rıdvan’ı ısrarla tekrar istedi ama Rıdvan’a Avrupa’dan başka teklifler de vardı. Neler söylersiniz?

Necdet Ergezen: Doğru. Rangers ile transfer sürecindeki ilk düşüncemiz, Rıdvan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmesiydi. Geçen sene ocak ayından itibaren Beşiktaş’ın çok ciddi bir ilgisi oluşmaya başladı. Ancak o dönemde bu mümkün olmadı çünkü Rıdvan, Rangers’ın ilk 11’inde forma giyiyordu ve kulübün istediği ücret biraz daha yüksekti. O sırada Rıdvan’a Türkiye’den resmi bir teklif olmasa da başka kulüplerin ilgisi vardı. Galatasaray da bu kulüplerden biriydi. Fakat süreç bir sonuca ulaşmadı.

“HEM KULÜPLER HEM OYUNCU AÇISINDAN OLMADI”

Özgür Sancar: Kulüpler arasında mı anlaşma gerçekleşmedi?

Necdet Ergezen: Hem kulüpler arasında hem de oyuncu açısından. Ülkemizde 12 yıl boyunca büyük bir kulübün formasını giydikten sonra başka bir kulübe transfer olmak kolay olmuyor. Açık konuşmak gerekirse, Rıdvan’ın da tercihi yurt dışında kalmaktı. Bu transfer döneminde Fransa ve Belçika’dan da ilgi oldu. Ancak Beşiktaş’ın kararlılığı ve Rıdvan’ın günün sonunda Beşiktaş’a dönme isteği bu süreçte belirleyici oldu.

"PROFESYONELİN TAKIMI OLMAZ AMA GÖNÜL BAĞI VARDIR”

Özgür Sancar: Galatasaray ilgi gösterdi ama Rıdvan Beşiktaşlı olduğu için, Türkiye’ye dönerse Beşiktaş’ta oynamayı tercih etti sanırım?

Necdet Ergezen: Açık konuşmak gerekirse profesyonel futbolcunun bir takımı olmaz. Ama elbette gönül bağı vardır. Rıdvan’ın da mutfağından çıkıp yetiştiği, 13 yılını verdiği camiayı bırakıp başka bir kulübün teklifini kabul etmesi psikolojik olarak kolay değildi.

“YENİDEN AVRUPA HEDEFİ OLABİLİR”

Özgür Sancar: Rıdvan’ın yeniden Avrupa’ya dönme hedefi var mı?

Necdet Ergezen: Türkiye’ye dönüşüyle artık tamamen burada kalacak diye bir şey söylemek doğru olmaz. Futbol çok fazla değişkeni olan bir spor. Şu an için bununla ilgili net bir şey söylemek zor. Rıdvan, Beşiktaş’ta şampiyon olarak Avrupa’ya transfer oldu. Ben de ona hep söylüyorum: “Kimse seni yakışıklı olduğun için transfer etmiyor, oynadığın için transfer ediyorsun.”