Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:48

İskoçya Ligi 13. hafta maçında Rangers, sahasında Aberdeen ile karşılaştı. Ibrox Stadium'da oynanan maçı Rangers 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antonio Colak, 45+3. dakikada Lundstram ve 51. dakikada Tavernier kaydetti. Aberdeen'in tek golü 21. dakikada Barron attı.

Rangers'ta Tavernier 60. dakikada kazanılan bir penaltı atışından yararlanamadı.

Rangers'ta maça 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 8. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 29 yaptı. Aberdeen ise 19 puanda kaldı.