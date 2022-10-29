Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!
İskoçya Ligi 13. hafta maçında Rangers, sahasında Aberdeen'i 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İskoçya Ligi 13. hafta maçında Rangers, sahasında Aberdeen ile karşılaştı. Ibrox Stadium'da oynanan maçı Rangers 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antonio Colak, 45+3. dakikada Lundstram ve 51. dakikada Tavernier kaydetti. Aberdeen'in tek golü 21. dakikada Barron attı.
Rangers'ta Tavernier 60. dakikada kazanılan bir penaltı atışından yararlanamadı.
Rangers'ta maça 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 8. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Rangers puanını 29 yaptı. Aberdeen ise 19 puanda kaldı.
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- Malatya'da korkutan deprem
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Yazarımız Erol Manisalı yaşamını yitirdi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yönelik sözleri gündem olmuştu: İstifa etti
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı