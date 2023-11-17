Rıza Çalımbay açıkladı: 3 futbolcudan Beşiktaş'a iyi haber!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:28

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son yapılan idman öncesi açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Gayet iyi geçiyor, problem yok. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Sakat olan oyuncularımız, milli takıma giden oyuncularımız var. Onlar da takıma katılınca her şey daha iyi olacak. Çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi şansa bırakmamaya çalışacağız" dedi.

Takımın son durumundan bahseden Çalımbay, "Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, gerginlikle bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik" ifadelerini kullandı.

"Sakat futbolcuların durumu ne?" sorusuna deneyimli çalıştırıcı, "Sakat oyuncular çalışmalarına devam ediyorlar. Aboubakar, Cenk bizimle çalışıyor. Zaynutdinov maskeyle oynayabilir dedi doktor. İnşallah bir an önce dönecek. Cenk ve Aboubakar'ın milli ara sonrası oynayacağını düşünüyoruz" şeklinde cevap verdi.