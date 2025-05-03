Rıza Çalımbay: 'Bu maç bizim maçımız değil'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"HERKESİN KAFASI ÖBÜR MAÇTA"
Tüm odaklarının Bodrum FK maçında olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bu maç bizim maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor'la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada. Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray'a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #rıza çalımbay #Sivasspor #galatasaray
Spor Haberleri
- Rıza Çalımbay: 'Bu maç bizim maçımız değil'
- Miami GP'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı
- Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
- Torreira'dan maç sonu Galatasaray itirafı
- Beşiktaş Hentbol, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü!
- Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak
- Başakşehir, Hatayspor'u 4 golle mağlup etti!
- Galatasaray'da sakatlık: Oyuna devam edemedi!
- Lucas Torreira, performansıyla göz doldurdu!
- Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
- 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı
- 'Bu millet Ekrem Başkan'ı sana 'telef' ettirmez'
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirme!
- AKP'li Mehmet Metiner yuhalandı!