Rıza Çalımbay: 'Bu maç bizim maçımız değil'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: 'Bu maç bizim maçımız değil'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 22:13

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN KAFASI ÖBÜR MAÇTA"

Tüm odaklarının Bodrum FK maçında olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bu maç bizim maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor'la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada. Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray'a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #rıza çalımbay #Sivasspor #galatasaray

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