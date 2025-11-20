Rıza Çalımbay, Rafa Silva krizi için konuştu: 'Yaptığı şey takımını yarı yolda bırakmaktır'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde yaşanan Rafa Silva krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“YANLIŞ YAPIYOR”

HT Spor'a konuşan Çalımbay, oyuncunun yaptığı davranışın kulübü zor durumda bıraktığını belirterek "Zamanlama açısından da çok yanlış. Hem hocayı hem yönetimi zorda bırakıyor. Yaptığı şey takımını yarı yolda bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Portekizli yıldızın taraftar tarafından sevildiğini hatırlatarak "Takım ve taraftar onu çok seviyor. Beşiktaş sıradan bir kulüp değil. Kimler geldi kimler geçti" sözleriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı yorumlayan Çalımbay; "Sıkıntılı bir şekilde lige başladılar. Yeni gelen isimler de takıma alışamadı ama önlerinde çok uzun bir zaman var. Bu zamanı mutlaka değerlendireceklerdir. Beşiktaş’ın yüzde yüz oyuncu ihtiyacı olacak, bunu da büyük ihtimalle devre arasında karşılarlar" dedi.

ORKUN K ÖKÇÜ SÖZLER İ

Orkun Kökçü için de konuşan Çalımbay; "Herkes Orkun Kökçü'ye çok fazla yükleniyor. Orkun'a takım kaptanlığı verdiler. Ama Orkun burayı bilmiyor, takımı bilmiyor, camiayı bilmiyor. Üzerine yük ciddi bindi. Kaptanlık hiç kolay değil. Hele ki Beşiktaş'ta hiç kolay değil. Zorluklar yaşarsınız. Orkun Kökçü'nün kaptan olması için belli bir zamanın geçmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.