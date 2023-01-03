Rıza Çalımbay VAR kayıtlarına isyan etti: 'Sivasspor'a yapılan bir haksızlık'

03 Ocak 2023 Salı, 17:26

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Canlı yayına telefon ile bağlanan Çalımbay, "VAR kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Biz bile kenarda gördük. Muslera içerde, Nelsson direği tutuyor. Bunları konuşmaya bile gerek yok" dedi.

"SİVASSPOR'A YAPILAN BİR HAKSIZLIK"

Büyük bir haksızlığa uğradıklarını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Bir bilen varsa, açıklasın dedik. En az 50 kişi baktı ve bir tane bir şey bulamadılar. Yine bakıyorlar, yok burada işte yok. Bu Sivasspor'a yapılan bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.