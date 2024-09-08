Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig ekibi Hatayspor, 61 yaşındaki teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını duyurdu.

Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 20:55

Hatayspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Rıza Çalımbay, son olarak Beşiktaş'ta görev almıştı.


Etiketler: #rıza çalımbay #hatayspor #süper lig

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