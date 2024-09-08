Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!
Süper Lig ekibi Hatayspor, 61 yaşındaki teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını duyurdu.
Hatayspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Rıza Çalımbay, son olarak Beşiktaş'ta görev almıştı.
Etiketler: #rıza çalımbay #hatayspor #süper lig
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