Gaziantep FK yeni hocası ile prensip anlaşmasına vardı!

Gaziantep FK, istifa eden Burak Yılmaz yerine FCSB'den Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir."

MIREL RADOI KİMDİR?

Rumen teknik direktör Mirel Radoi, antrenörlük kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Steaua București ile adım attı. 2015 yılında kısa süreli bir deneyim yaşayan Radoi, daha sonra milli takım yapılanmasında görev aldı.

Genç oyuncu gelişimine odaklanan Radoi, Romanya U21 ile dikkat çekici bir süreç geçirdi. Ardından A Milli Takım’ın başına geçen genç teknik direktör, Romanya ile uluslararası tecrübesini artırdı.

2022 yılında yurt dışı kariyerine yönelen Radoi, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden CS Universitatea Craiova ile yeniden kulüp seviyesine döndü ve ardından Al-Tai ile Suudi Arabistan’da görev yaptı. Kısa süreli Al-Bataeh CSC ve Al-Jazira deneyimlerinin ardından tekrar CS Universitatea Craiova ile Romanya’ya döndü.