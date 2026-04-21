Süper Lig'de VAR kayıtları yayımlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki pozisyonlar...

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görüntülerde Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük - Eyüpspor ve Gençlerbirliği - Galatasaray maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile kazandığı penaltıdaki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

VAR: "Temas noktasıyla başlayacağım."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet abi."

VAR: "Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Farklı açın var mı hocam?"

VAR: "Evet var."

Adnan Deniz Kayatepe: "Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor."

Adnan Deniz Kayatepe: "Diğer açıdan bir daha göstersene hocam."

VAR: "Tamam hemen veriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum."

VAR: Tamamdır.

Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Leroy Sane ile bulduğu golün VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler"

