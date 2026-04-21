Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de VAR kayıtları yayımlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki pozisyonlar...

21.04.2026 20:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan mücadelelerdeki VAR konuşmalarını açıkladı.

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görüntülerde Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük - Eyüpspor ve Gençlerbirliği - Galatasaray maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile kazandığı penaltıdaki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

VAR: "Temas noktasıyla başlayacağım."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet abi."

VAR: "Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Farklı açın var mı hocam?"

VAR: "Evet var."

Adnan Deniz Kayatepe: "Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor."

Adnan Deniz Kayatepe: "Diğer açıdan bir daha göstersene hocam."

VAR: "Tamam hemen veriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum."

VAR: Tamamdır.

Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Leroy Sane ile bulduğu golün VAR konuşmaları şu şekilde: 

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler" 

Süper Lig'in 30. haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde:

İlgili Konular: #TFF #süper lig #VAR Kayıtları

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakipleri yapılan kura çekimi sonrası belirlendi.
CANLI YAYIN: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Türkiye Kupası Çeyrek Final Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı! milli sporcu Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Gürcü Pridon Abuladze'yi 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.