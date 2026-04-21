Süper Lig'de VAR kayıtları yayımlandı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki pozisyonlar...

Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayımlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görüntülerde Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük - Eyüpspor ve Gençlerbirliği - Galatasaray maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile kazandığı penaltıdaki VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: "Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."
VAR: "Temas noktasıyla başlayacağım."
Adnan Deniz Kayatepe: "Evet abi."
VAR: "Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum."
Adnan Deniz Kayatepe: "Farklı açın var mı hocam?"
VAR: "Evet var."
Adnan Deniz Kayatepe: "Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor."
Adnan Deniz Kayatepe: "Diğer açıdan bir daha göstersene hocam."
VAR: "Tamam hemen veriyorum."
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum."
VAR: Tamamdır.
Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Leroy Sane ile bulduğu golün VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"
Batuhan Kolak: "Dinliyorum"
VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamamdır"
Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."
VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."
Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"
VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"
Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."
VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."
Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."
VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."
Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."
VAR: "Tamam, oynatıyoruz."
Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."
VAR: "Anlaşıldı hocam"
Batuhan Kolak: "Teşekkürler"
