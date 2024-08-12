Rize'de kazanan çıkmadı: Süper Lig'e 1 puanla başladılar!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 23:26

Güncelleme: 12.08.2024 - 23:26

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Rams Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Başakşehir adına 39. dakikada Joao Figueiredo atarken, Çaykur Rizespor'a eşitliği getiren golü 45+5'te Husniddin Alikulov kaydetti.

TOPLAM 22 ŞUT ÇEKTİ

Maçın özellikle ilk devresinde oldukça üstün bir oyun ortaya koyan Çaykur Rizespor, rakip kaleye çektiği 22 şuta rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Çaykur Rizespor'da, Beşiktaş'tan kiralanan Amir Hadziahmetovic 64. dakikada Dal Varesanovic'in yerine oyuna dahil olurken, Başakşehir'de yeni transfer Berat Özdemir ilk 11 başladığı mücadelede 57 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.