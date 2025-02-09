Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.
Ömür transferi için Rizespor resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.
?? Çay hazır, bekliyoruz. pic.twitter.com/9kLIQFQ9bc— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 9, 2025
Etiketler: #Abdülkadir Ömür #çaykur rizespor #transfer
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