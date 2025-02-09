Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladığını açıkladı.

Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:20

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı. 

Ömür transferi için Rizespor resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.

 



Etiketler: #Abdülkadir Ömür #çaykur rizespor #transfer

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