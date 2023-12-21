Rizespor'dan evinde 5 gollü şov!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor'u 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 19:32
Rizespor'dan evinde 5 gollü şov!
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynana maçı Rizespor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve54. dakikalarda Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1 ve 58. dakikalarda ise Verasanovic kaydetti.

Pendikspor'da Welinton, 62. dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rizespor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendikspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Alınan galibiyetle Rizespor, puanını 25'e çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.


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