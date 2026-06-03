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Robert Lewandowski, Fenerbahçe için kararını verdi

Robert Lewandowski, Fenerbahçe için kararını verdi

3.06.2026 09:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Robert Lewandowski, Fenerbahçe için kararını verdi

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski'ye teklif yaptığı belirtilmişti. Polonyalı yıldızın, Hakan Safi'nin teklifini kabul ettiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Hakan Safi kalan sürede anlaştığı dünyaca ünlü futbolcuları açıklamayı planlarken, bu isimlerden biri de Robert Lewandowski olabilir.

Sabah'ta yer alan habere göre Safi, Lewandowski'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 2028'e kadar sözleşme teklif etti. Polonyalı yıldızın bu teklife sıcak baktığı, Şampiyonlar Ligi için de bonus maddesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

37 yaşındaki golcünün bu talebi sonrası devam eden görüşmelerde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Lewandowski'nin Hakan Safi'nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.

Mason Greenwood ve Merih Demiral'ın da listede yer aldığı belirtilirken, Safi'nin anlaştığı dünya yıldızlarını günlere yayarak açıklaması bekleniyor.

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