Robert Lewandowski, Vedat Muriç, Mohamed Salah... Mahmut Uslu'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Uslu, transfer ve teknik direktör konusuna değindi.

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:

"2024'te seçim için Aziz Yıldırım'ı ikna edenlerden biriydim. Kötü gidişata 'dur' demek için aday olmuştuk. Bu sene bizim için kırılma noktası, bu yüzden şampiyon olmalıyız. Aziz Yıldırım'ın bu sene çok iyi bir kadrosu var."

"Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini gidermediler. Stoper eksiğin vardı, almadın. Santrforun vardı, gönderdiniz; yerine adam almadınız. Transfer yapmadıkları hâlde çok ciddi paralar harcandı."

"FENERBAHÇE'DE BU SENE ŞAMPİYONLUK OLMAZSA..."

"Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor."

"Parçalanmış taraftar grupları var. Taraftarı birleştireceğiz, 'Kadıköy'den çıkılmaz' mottosuna döneceğiz. Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracağız. Bunu geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağımızı biliyoruz."

"ÖNCE İKİ SANTRFOR ALMAMIZ LAZIM"

"Önemli olan yıldız oyuncudan ziyade takım ruhu. Takıma faydalı olacak oyuncularla kadro kuracağız. Önce iki tane santrfor almamız lazım."

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

"Yeni hocayla görüşme yapılıyor. Yabancı veya yerli... Onda kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sene şampiyon yapacak adamı getireceğiz. Yabancı olur, Türk olur, uğraşıyoruz."

"Yabancılarda 1 yıllık anlaşmayı kabul eden var, onda soru işaretleri var bizde. 2-3 senelik kontrat istiyor adam. Düzenini bozup buraya gelecek. Adam niye gelsin. Bunu da herhalde kamuoyu takdir ediyor."

"Kadroyu kuracağız. Kadro hazır olduktan sonra öbürünü de açıklarız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"(Transfer) Açıklanır mı seçimden önce bilemem ama kongre üyelerimizin hassasiyeti var. Birçok insanla görüşüyoruz. İnsanlar artık biliyor, bize forvet, bize sol stoper lazım diyorlar. Gelmek isteyen var, gelmek istemeyen var. Stoper için konuşuyorum. Forvet dünyada çok yok. Bilinenler var, bilinmeyenler var. Belirli aşamaya getirdik. 5-10 gün sonra hallederiz diye düşünüyorum."

LEWANDOWSKI, VEDAT MURİÇ SÖZLERİ

"Biri Türkiye'yi bilen bir arkadaşımız. Ruhu da var, iyi bir oyuncu. Öbürü kendisini ispat etmiş, belirli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. Eğer Suudi Arabistan olmazsa, bunlar olabilir. Ama şu anda bunlarla ilgili somut bir şey yok."

MOHAMED SALAH YANITI

"Şu anda bence öyle bir şeyimiz yok, sağ kanatta oynuyor o. Zaten gelmez buraya. Benim aldığım istihbarat Arabistan'a gidiyor. Öyle bir düşünce oldu ama konuşma bilmiyorum, belki de yapmıştır Aziz Yıldırım. Ben hakikaten bilmiyorum."

DOMENICO TEDESCO GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

-Tedesco'nun geri dönüşü söz konusu olabilir mi? Taraftar çok seviyor kendisini.

Mahmut Uslu: "Ben de taraftarı çok seviyorum ama söz konusu olamaz. Görüştüklerimiz arasında o yok. Başka bir teknik direktör."

"OSİMHEN'Lİ TAKIMI DURDURACAK KADRO..."

"Osimhen'li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy'ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz."

"Futbol şubesi olmayacak. Direkt Aziz Yıldırım olacak. Yardımcı olacağız. Direkt futbolla ben ilgileneceğim diyor Aziz Yıldırım. Detayı sonra anlatır herhalde."

"Aziz Yıldırım, her şeye rağmen kulübü ayakta tuttu. Yönetimdeyken birçok sıkıntılı süreçten geçtik. Bu kulübü Aziz Yıldırım kadar kimse düşünmedi. En iyi transferleri biz yaptık."

EDERSON AÇIKLAMASI

"Ederson benim hiç gözümden düşmedi. Hatta geldiği zaman çok sevindim. Senin kontratlı oyuncun ve aldığı para 11 milyon. Maliyeti 15 milyon. İyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Eğer satılmazsa sorunları çözeriz."