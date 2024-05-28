Marsilya'ya kiralanmıştı... Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:53
Marsilya'ya kiralanmıştı... Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kötü geçen sezonu kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Jean Onana'nın siyah beyazlı takımdadaki geleceği belirsizliğini koruyor.

BEKLENENİ VERMEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, orada da bekleneni veremedi.

Fransız devi, performansından memnun kalmadığı Kamerunlu ön liberonun, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Türkiye'ye dönecek. Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan ve takımı adına 1 gol kaydeden Onana, kadro planlamasında düşünülmüyor. 

Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu yeniden kiralık göndermenin ya da satmanın yollarını arayacak. Onana, Kartal'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.


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