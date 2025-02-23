Roberto Mancini'den derbi yorumu: 'İki isimden biri bu maça damga vuracak'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:48

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:48

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi Sabah'a konuştu.

2013-14 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin başında yer alan deneyimli çalıştırıcı, iki takımın da çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Maçın kilidi Osimhen veya Dzeko olacak. Bu iki oyuncu müthiş kariyerler ve lider adamlar" diye konuştu.

Türkiye'ye tekrar dönüş ihtimali için kapıyı açık bırakan İtalyan hocanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı.

Okan Buruk da 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Türkiye'nin genç, en başarılı hocası. İkisi de gerçekten iyi."

"İSTANBUL'U ÖZLEDİM"

"Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim."

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞ

"Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi."

"BÖYLESİNİ AZ GÖRDÜM"

"Galatasaray - Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder."

"HARİKA BİR ATMOSFER OLACAK"

"Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır."