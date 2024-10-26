Roberto Mancini'nin tazminatı dudak uçuklattı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:27

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:27

İtalya Milli Takımı teknik direktörüyken aniden görevinden istifa eden ve Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Federasyon'la anlaşan Roberto Mancini görevinden alındı.

İtalyan çalıştırıcı, Suudi Arabistan'daki görevinde 18 maça çıkabildi. AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Suudi Arabistan, Mancini yönetiminde istenen performansı veremedi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli hoca ile yollarını ayırırken, Mancini'nin tazminatı dudak uçuklattı.

Daily Mirror, Roberto Mancini'nin alacağı tazminatı yazdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Roberto Mancini, 78 milyon Euro tazminat alacak.