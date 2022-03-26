Roberto Mancini'nin annesi: Ben olsam Balotelli'yi milli takıma çağırırdım
İtalya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'ya elenip, turnuvaya veda etti. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalya'nın çalıştırıcısı Roberto Mancini'nin annesi, kadroya dahil edilmeyen Mario Balotelli hakkında konuştu.
İtalya'nın Kuzey Makedonya'ya elenişinin yankıları devam ediyor. İtalyan medyası teknik direktör Roberto Mancini'yi eleştirirken, tecrübeli teknik direktöre bir eleştiri de annesinden geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan ahabere göre Mancini'nin annesi Marianna Puolo, "Hücumda iyi değildik. Oğluma tavsiye vermek istemem ama ben Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım. Çünkü çok iyi fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduruamıyor" dedi.
Mancini, bir önceki milli arada Balotelli'yi çağırsa da Kuzey Makedonya maçı için aday listeye Adana Demirsporlu forveti eklememişti. İtalya'da bu maçta santrfor bölgesinde Ciro Immobile başlamıştı.
31 yaşındaki Balotelli bu sezon Adana Demirspor forması ile 27 resmi maçta 12 gol atıp 6 da asist yaptı.
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