Roberto Martinez'in evine hırsız girdi: 800 bin Euro'luk soygun!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Cascais'in merkezinde bulunan evi, önceki cumartesi günü hırsızların hedefi oldu.

İspanyol teknik direktör ve eşinin evde bulundukları sırada gerçekleşen soygunda, aileye ait lüks saat koleksiyonunun çalındığı kaydedildi.

800 BİN EURO'LUK SOYGUN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, çalınan saatlerin toplam değerinin yaklaşık 800 bin Euro olduğu belirtiliyor. Soygun sırasında kimsenin fiziksel bir zarar görmediği aktarıldı.

Yerel güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, hırsızların profesyonel bir şekilde hareket ettikleri ve hedeflerini önceden belirledikleri düşünülüyor.