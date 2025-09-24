Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roberto Martinez'in evine hırsız girdi: 800 bin Euro'luk soygun!

Roberto Martinez'in evine hırsız girdi: 800 bin Euro'luk soygun!

24.09.2025 18:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Roberto Martinez'in evine hırsız girdi: 800 bin Euro'luk soygun!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in evine hırsız girdiği kaydedildi. Soygunda, aileye ait lüks saat koleksiyonunun çalındığı aktarıldı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Cascais'in merkezinde bulunan evi, önceki cumartesi günü hırsızların hedefi oldu.

İspanyol teknik direktör ve eşinin evde bulundukları sırada gerçekleşen soygunda, aileye ait lüks saat koleksiyonunun çalındığı kaydedildi.

800 BİN EURO'LUK SOYGUN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, çalınan saatlerin toplam değerinin yaklaşık 800 bin Euro olduğu belirtiliyor. Soygun sırasında kimsenin fiziksel bir zarar görmediği aktarıldı.

Yerel güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, hırsızların profesyonel bir şekilde hareket ettikleri ve hedeflerini önceden belirledikleri düşünülüyor.

İlgili Konular: #soygun #saat #Roberto Martinez

İlgili Haberler

Ümraniye'de hırsızlık: Aynı anda iki farklı soygun!
Ümraniye'de hırsızlık: Aynı anda iki farklı soygun! Ümraniye'de oyun konsolu ve aksesuarları satan dükkana gelen 2 kişi, dükkan sahibinin başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip, 15 bin lira değerindeki oyun konsolunu çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi hırsızların peşindne koşup iş yerinden çıktığı sırada, dükkanda kalan diğer müşteri ise, dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı.
Adana’da kuyumcu soygunu: 2 kişiyi vurup 1 kilo altın çaldılar
Adana’da kuyumcu soygunu: 2 kişiyi vurup 1 kilo altın çaldılar Adana’da motosikletle gelen şüpheliler kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurup yaklaşık 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul'da kuyumcu soygunu: İki şüpheli yakalandı!
İstanbul'da kuyumcu soygunu: İki şüpheli yakalandı! Bahçelievler ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen bir şüpheli el çabukluğuyla piyasa değeri 160 bin TL değerinde altın kolye çaldı. Hırsızlık anları kuyumcuda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.