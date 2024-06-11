Fernando Torres'in Atletico Madrid'deki yeni görevi belli oldu!
Atletico Madrid'in efsane isimlerinden biri olan Fernando Torres, kulübün B takımının yeni teknik direktörü oldu.
Atletico Madrid B Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Torres oldu.
Kulübün daha önce U19 takımını da çalıştıran Torres, yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, "Evimdeyim ve bu yeni görevi üstlenmeye karar verdiğimden beri büyük bir sorumluluk hissediyorum" dedi.
'BU ADIM ÇOK ÖNEMLİ'
Kulüpte antrenörlük görevine başladığı 3 yıldan bu yana çok şey öğrendiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Benim için bu adım çok önemli. Bunu bir büyük bir hırsla ve hazır olduğumu bilmenin huzuruyla kabul ediyorum ve bu adımı büyük bir meydan okuma olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.
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