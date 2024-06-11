Fernando Torres'in Atletico Madrid'deki yeni görevi belli oldu!

Atletico Madrid'in efsane isimlerinden biri olan Fernando Torres, kulübün B takımının yeni teknik direktörü oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:27
Fernando Torres'in Atletico Madrid'deki yeni görevi belli oldu!
Abone Ol google-news

Atletico Madrid B Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Torres oldu.

Kulübün daha önce U19 takımını da çalıştıran Torres, yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, "Evimdeyim ve bu yeni görevi üstlenmeye karar verdiğimden beri büyük bir sorumluluk hissediyorum" dedi.

'BU ADIM ÇOK ÖNEMLİ'

Kulüpte antrenörlük görevine başladığı 3 yıldan bu yana çok şey öğrendiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Benim için bu adım çok önemli. Bunu bir büyük bir hırsla ve hazır olduğumu bilmenin huzuruyla kabul ediyorum ve bu adımı büyük bir meydan okuma olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.


fernando torres haberleri atletico madrid haberleri Teknik Direktör haberleri

İlgili Haberler

Atletico Madrid'e tek gol yetti!

Atletico Madrid'e tek gol yetti!
10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!

10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Atletico Madrid'den Julian Alvarez hamlesi!

Atletico Madrid'den Julian Alvarez hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler