Rockets, Alperen'in 'double-double'ıyla kazandı
Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Chicago Bulls'u 117-114 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.
Rockets, konuk ettiği Bulls'u Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla oynadığı maçta 3 farkla yendi.
Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Bulls cephesinde Coby White’ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.
Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Chicago Bulls
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