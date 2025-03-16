Rockets, Alperen'in 'double-double'ıyla kazandı

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Chicago Bulls'u 117-114 yendi.

Rockets, Alperen'in 'double-double'ıyla kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:19

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

Rockets, konuk ettiği Bulls'u Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla oynadığı maçta 3 farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bulls cephesinde Coby White’ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Chicago Bulls

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