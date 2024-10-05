Rodrigo Becao'dan transfer sözleri: 'Geri dönmeyi çok isterim'
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Twente maçının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı stoper, İtalya Serie A'ya geri dönme konusunda da açık kapı bıraktı.
Twente maçı sonrası gianlucadimarzio.com'a konuşan Rodrigo Becao, Mourinho ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Becao'nun açıklamaları şöyle:
"Mourinho oyunu öne çıkarıyor, oynamak istiyor. Biz de tabii ki iyi savunmaya çalışıyoruz.
Önemli olan gol yememek, sonra da gol atmak. Maalesef Twente'ye karşı gol yedik ama ileriye doğru gidiyoruz. Bence iyi iş çıkardık.
Mourinho'nun sadece savunma ve kontra ataklarla ilgilendiğini söyleyenlere katılmıyorum."
"İTALYA'YA DÖNMEYİ ÇOK İSTERİM"
İtalya bana çok şey öğretti. Bugün olduğum savunma oyuncusu için yalnızca İtalya'ya teşekkür edebilirim.
Bir gün güzel vakit geçirdiğim ve birçok arkadaşımı bıraktığım İtalya'ya dönmeyi gerçekten çok isterim.
İnsanlarını ve İtalyan halkını özledim. Bakalım, bir gün döner miyim dönmez miyim?"
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