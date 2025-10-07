Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rodrygo'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Kendine kulüp bul derlerse...'

Rodrygo'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Kendine kulüp bul derlerse...'

7.10.2025 13:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rodrygo'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Kendine kulüp bul derlerse...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, takımdan ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

Real Madrid forması giyen Rodrygo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol devinde bu sezon Xabi Alonso'nun ilk 11'de fazla forma şansı vermediği isimlerden biri olan Rodrygo, yedek kalmasıyla ilgili olarak, "Teknik direktörün kararlarına saygı duymak gerekiyor. Eğer ilk 11'de başlarsam yüzde yüzümle oynarım, yedek kulübesinde olursam da aynı şeyi yaparım. 20 dakika oynarsam, bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekir. Bu kulüpte oynadığım her dakikada keyif almaya çalışıyorum" dedi.

"KENDİNE KULÜP BUL DERLERSE..."

Rodrygo ayrıca, "Real Madrid istediği sürece burada kalacağım. Bana, 'Rodrygo kendine kulüp bul' dedikleri zaman 'Tamam' derim. Ama bana böyle bir şey söylemediler" sözlerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 8 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #real madrid #rodrygo #ayrılık

İlgili Haberler

Real Madrid kazandı, liderlik koltuğuna oturdu!
Real Madrid kazandı, liderlik koltuğuna oturdu! İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i 3-1 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 64 dakika sahada kaldı.
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farkı kazandı!
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farkı kazandı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup etti.
Real Madrid'de kayıp aranıyor: Endrick!
Real Madrid'de kayıp aranıyor: Endrick! Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, sezon başından bu yana henüz forma giyemedi. Endrick'in Xabi Alonso yönetiminde hiç forma şansı bulamaması gündem oldu.