Rodrygo'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Kendine kulüp bul derlerse...'

Real Madrid forması giyen Rodrygo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol devinde bu sezon Xabi Alonso'nun ilk 11'de fazla forma şansı vermediği isimlerden biri olan Rodrygo, yedek kalmasıyla ilgili olarak, "Teknik direktörün kararlarına saygı duymak gerekiyor. Eğer ilk 11'de başlarsam yüzde yüzümle oynarım, yedek kulübesinde olursam da aynı şeyi yaparım. 20 dakika oynarsam, bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerekir. Bu kulüpte oynadığım her dakikada keyif almaya çalışıyorum" dedi.

"KENDİNE KULÜP BUL DERLERSE..."

Rodrygo ayrıca, "Real Madrid istediği sürece burada kalacağım. Bana, 'Rodrygo kendine kulüp bul' dedikleri zaman 'Tamam' derim. Ama bana böyle bir şey söylemediler" sözlerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 8 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.