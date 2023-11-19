Roger Federer'i geride bıraktı: ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 22:21

Güncelleme: 19.11.2023 - 22:35

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Djokovic ile dünya 4 numarası Sinner karşılaştı.

1 saat 43 dakika süren final mücadelesinde baştan sona önde götüren 36 yaşındaki Djokovic, İtalyan rakibini 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçti ve zafere ulaştı.

Bu zaferle Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi oldu.