Roma 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao güle oynaya çeyrek finalde!
Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.
ROMA 10 KİŞİ KALDI
Roma, 11. dakikada Mats Hummels'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
82. dakikada Nico Williams bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Paredes ise 90+3. dakikada Roma'nın tek golünü penaltıdan kaydetti.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Athletic Bilbao, turnuvada çeyrek finale çıkan ekip oldu.
Etiketler: #Athletic Bilbao #roma #uefa avrupa ligi
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