Roma 10 kişi kaldı: Athletic Bilbao güle oynaya çeyrek finalde!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:20

Güncelleme: 13.03.2025 - 23:20

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile AS Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı.

ROMA 10 KİŞİ KALDI

Roma, 11. dakikada Mats Hummels'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Nico Williams, 45+3. dakikada Bilbao'yu öne geçirdi. Yuri Berchiche, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

82. dakikada Nico Williams bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Paredes ise 90+3. dakikada Roma'nın tek golünü penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Athletic Bilbao, turnuvada çeyrek finale çıkan ekip oldu.