Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:42
Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, bir önceki turda karşılaştığı Milan'ı iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Bayer Leverkusen ise West Ham United'ı iki maçın toplamında 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.


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