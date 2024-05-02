Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:42

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, bir önceki turda karşılaştığı Milan'ı iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Bayer Leverkusen ise West Ham United'ı iki maçın toplamında 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.