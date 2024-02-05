Roma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:01

İtalya Serie A 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ROMA - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Salernitana deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Torino'ya 2-1 mağlup olmuştu.