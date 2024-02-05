Roma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında kendi sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:01
Roma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ROMA - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Salernitana deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Torino'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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