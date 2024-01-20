Roma - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:04
Roma - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Milan deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Hellas Verona ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-1 mağlup etmişti.


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