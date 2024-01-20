Roma - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında kendi sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ROMA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta Milan deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Hellas Verona ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- 'Günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı
- Metruk evde asılı bulunmuşlardı: Bakanlıktan açıklama
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Köylüler kazandı, proje iptal edildi!
- Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
- 'Çalıştığı bankayı dolandırmakla suçlanıyor'