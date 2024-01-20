Roma - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:04

İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Milan deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Hellas Verona ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-1 mağlup etmişti.