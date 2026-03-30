Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma ile sözleşmesi sona eriyor... Ezeli rakipler, Paulo Dybala için devreye girdi!

30.03.2026 16:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya Serie A ekibi Roma'da Paulo Dybala'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dybala'yla Boca Juniors ilgilenirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer için devrede olduğu iddia edildi.

Kariyerini Serie A ekibi Roma'da sürdüren Paulo Dybala, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak. Ligdeki son maçına ocak ayında çıkan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda biterken Dybala, 14 yıl sonra İtalya'ya veda edebilir.

ROMA, YOLLARI AYIRMAYI PLANLIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Paulo Dybala'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Henüz taraflar arasında yeni sözleşme için görüşme yapılmadığı ve Dybala'nın ayrılığının yüksek bir ihtimal olarak değerlendirildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Habere göre Dybala'nın gelecek sezon için önündeki ilk seçenek Arjantin'e geri dönüp Boca Juniors forması giymek. Tecrübeli oyuncunun Arjantin'e geri dönmesi halinde daha düşük bir maaş kazanacağı belirtildi. Dybala için ikinci seçeneğin ise Türkiye olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Dybala'nın Türkiye'ye transfer olması halinde Roma'da kazandığı ücrete yakın bir ücreti kazanabileceği ve bu tutarın 8 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi. Roma'nın yeni sözleşme görüşmelerine başlaması durumunda önereceği ücretin ise 3 milyon Euro'ya yakın olacağı ancak Dybala'nın artan sakatlıkları nedeniyle İtalyan ekibinin geri adım attığı ifade edildi.

DYBALA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Arjantin'de Instituto'nun altyapısında başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Paulo Dybala, İtalya'da Palermo ve Juventus formalarını giydi. Dybala, 2022'de sözleşmesi bittikten sonra Roma'ya imza atmış ve 2025'te kontratını uzatmıştı. Kariyeri boyunca 561 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 198 gol ve 95 asist kaydetti.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Paulo Dybala

İlgili Haberler

Roma ile sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi: Paulo Dybala'ya sürpriz talip! Brezilya devi Flamengo, Roma'daki geleceği belirsiz olan Arjantinli yıldız Dybala'yı 2 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.
Paulo Dybala'dan Jose Mourinho itirafı: 'Onu görmezden gelemezdim' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Dybala, eski hocası Jose Mourinho hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Claudio Ranieri'den Paulo Dybala açıklaması: 'Çapraz bağ sakatlığı olsaydı...' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri, sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala hakkında görüşlerini aktardı.