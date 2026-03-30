Roma ile sözleşmesi sona eriyor... Ezeli rakipler, Paulo Dybala için devreye girdi!

Kariyerini Serie A ekibi Roma'da sürdüren Paulo Dybala, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak. Ligdeki son maçına ocak ayında çıkan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda biterken Dybala, 14 yıl sonra İtalya'ya veda edebilir.

ROMA, YOLLARI AYIRMAYI PLANLIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Paulo Dybala'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Henüz taraflar arasında yeni sözleşme için görüşme yapılmadığı ve Dybala'nın ayrılığının yüksek bir ihtimal olarak değerlendirildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Habere göre Dybala'nın gelecek sezon için önündeki ilk seçenek Arjantin'e geri dönüp Boca Juniors forması giymek. Tecrübeli oyuncunun Arjantin'e geri dönmesi halinde daha düşük bir maaş kazanacağı belirtildi. Dybala için ikinci seçeneğin ise Türkiye olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Dybala'nın Türkiye'ye transfer olması halinde Roma'da kazandığı ücrete yakın bir ücreti kazanabileceği ve bu tutarın 8 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi. Roma'nın yeni sözleşme görüşmelerine başlaması durumunda önereceği ücretin ise 3 milyon Euro'ya yakın olacağı ancak Dybala'nın artan sakatlıkları nedeniyle İtalyan ekibinin geri adım attığı ifade edildi.

DYBALA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Arjantin'de Instituto'nun altyapısında başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Paulo Dybala, İtalya'da Palermo ve Juventus formalarını giydi. Dybala, 2022'de sözleşmesi bittikten sonra Roma'ya imza atmış ve 2025'te kontratını uzatmıştı. Kariyeri boyunca 561 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 198 gol ve 95 asist kaydetti.