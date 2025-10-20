Roma ile sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi: Paulo Dybala'ya sürpriz talip!

Dünya futbolunun önemli yeteneklerinden Paulo Dybala'nın Roma'daki geleceği üzerindeki belirsizlik giderek artıyor.

İtalyan kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, Brezilya futbolunun en köklü kulüplerinden Flamengo'nun, Arjantinli yıldıza yönelik ciddi bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre Flamengo, 31 yaşındaki hücumcuyu 2 yıllığına kadrosuna katmak için resmi teklifini hazırladı.

Juventus'tan ayrılarak büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Dybala'nın sözleşme yenileme süreci, oyuncunun başka alternatifleri değerlendirmesi nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

İtalyan kulübü her ne kadar yeni bir mukavele teklif etmiş olsa da, Dybala'nın çevresinden sızan bilgiler, yıldız ismin bu teklife hemen yanıt vermediğini ve masadaki diğer seçenekleri de değerlendirdiğini gösteriyor.

Kariyerine Arjantin'de başlayan Dybala'nın, futbola başladığı kıta olan Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun, bölgedeki futbol tutkusu ve yüksek pazar değerinin farkında olması, Brezilya'ya transfer olasılığını güçlendiriyor.

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan ve 211 dakika sahada kalan Dybala, henüz gol veya asist katkısı sağlayamamış olsa da, kalitesi Brezilya devi için ilgi çekici olmaya yetiyor.