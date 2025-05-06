Paulo Dybala'dan Jose Mourinho itirafı: 'Onu görmezden gelemezdim'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:12

Güncelleme: 06.05.2025 - 21:14

Roma forması giyen Paulo Dybala, 2022 yılında Juventus'tan ayrılması ve Roma'ya transferiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Juventus ile o dönem sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya imza atan Arjantinli yıldız, Roma tercihinde Jose Mourinho'nun etkili olduğunu söyledi.

"BENİ İKNA EDECEĞİNİ BLİYORDUM"

Juventus'tan Roma'ya transfer sürecini anlatan Dybala, "O anda her şey çok garip geliyordu. Nerede oynayacağımı, ne olacağını veya neredeyse evim haline gelen İtalya'dan ayrılmak zorunda kalıp kalmayacağımı bilememek çok kötüydü. 12-13 yıldır İtalya'dayım ve dürüst olmak gerekirse burayı, Arjantin'den daha iyi biliyorum" dedi.

O dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile konuşmasını anlatan Dybala, "Beklemek istedim. Mourinho, özel birisi ve her şeyi kazanmış bir teknik direktör. Onun telefonunu görmezden gelemezdim. Beni ikna edeceğini biliyordum" sözlerini sarf etti.

"HAYATIMDA İLK KEZ BACAKLARIM GERÇEKTEN TİTREDİ"

Roma'ya transferinin ardından taraftarların kendisini karşılamasının unutulmaz olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, "Hayatımda ilk kez bacaklarımın gerçekten titrediği anlardan birisiydi. 50 bin veya 60 bin kişinin önünde futbol oynamak normal. Ama onlar bir gösteriyi, maçı izlemeye geliyorlar. Oradaki kalabalık ise sadece benim için oradaydı. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Taraftarlar beni gerçekten şaşırttı. Hayatım ve kariyerim için çok güzel, eşsiz bir andı. O anda, bana gösterdikleri sevgiye karşılık verebilmek için iki kat daha fazla çalışmam gerektiğini anlamadım" diye konuştu.

Juventus'tan ayrılmasının ardından ve Roma'da forma giydiği dönemde adı zaman zaman Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Dybala, "Yalan söylemeyeceğim, bu rakamlar insanı gerçekten düşündürüyor. Ama ailemle birlikte Roma'da çok mutluyum. Eşim, hayatımın önemli bir parçası ve onun mutluluğu, benim mutluluğumdur. Anneme sorarsanız, benim gitmemi en çok istemeyen kişi oydu. Harika bir kariyerim oldu ve Roma'da; taraftarlardan, kulüp sahiplerinden ve sokaktaki insanlarda gördüğüm sevgiyi başka bir yerde bulabilir miyim, bilmiyorum. Her şeyi tartıp en doğru kararı vermelisiniz. Bu yüzden Roma'da kalmaya karar verdik" açıklamasında bulundu.

36 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Roma'da bu sezon 36 maçta süre bulan Dybala, 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Arjantinli futbolcu, mart ayında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.