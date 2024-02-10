Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:53

Güncelleme: 10.02.2024 - 10:53

İtalya Serie A 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta sahasında Cagliari'yi 4-0 mağlup etmişti.

Inter ise kendi sahasında ağırladığı Juventus maçından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.