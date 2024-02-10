Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:53
Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta sahasında Cagliari'yi 4-0 mağlup etmişti. 

Inter ise kendi sahasında ağırladığı Juventus maçından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 


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