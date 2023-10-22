Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında kendi sahasında Monza'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:16
Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Raffaele Palladino yönetimindeki Monza ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.

ROMA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 4-1 mağlup etmişti.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 3-0 yenmişti.


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