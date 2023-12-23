Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 17. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, sahasında Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ROMA - NAPOLİ MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Napoli ise sahasında karşılaştığı Cagliari mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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