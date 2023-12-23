Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 17. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:07
Roma - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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 İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, sahasında Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ROMA - NAPOLİ MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Bologna'ya 2-0 mağlup olmuştu. 

Napoli ise sahasında karşılaştığı Cagliari mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 


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