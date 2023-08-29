Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katıyor

Serie A ekiplerinden Roma, Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:44
Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katıyor
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Serie A ekiplerinden Roma, Romelu Lukaku transferinde mutlu sona yakın. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea ve Roma, Romelu Lukaku'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Belçikalı forvet, Haziran 2024'e kadar Roma ile anlaşan Belçikalı golcü, bugün Roma'ya gidecek. 

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

Haberin detayında Roma, Chelsea'ye 5 milyon Euro kiralama bedeli, Lukaku'ya ise yıllık 7.5 milyon Euro ödeyecek.

Öte yandan Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalışan yıldız forvet, bu dönemlerde forma giydiği 90 resmi maçta 53 gol atıp 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Romelu Lukaku, Premier League'de çıktığı 278 maçta toplamda 121 gol 43 asist kaydetmişti.


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