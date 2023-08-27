Serie A'da Roma, deplasmanda kayıp
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'ya 2-1 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Hellas Verona, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Verona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Duda ve 45+3'de Ngonge kaydetti.
Roma'nın tek golü ise 56. dakikada Houssem Aouar'dan geldi.
HELLAS VERONA 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekipte Isak Hein 84.dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Roma'da Zeki Çelik yedek kulübesinde yer alırken maçta süre bulamadı.
Sezona 2'de 2 yaparak giren Verona gelecek hafta Sassuolo ile karşılaşırken, Roma ise evinde Milan'ı ağırlayacak.
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