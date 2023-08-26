Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı

Roma, Bayer Leverkusen forması giyen Sardar Azmoun'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:27
Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı
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Roma, Sardar Azmoun transferinde mutlu sona ulaştı.

Roma, Bayer Leverkusen forması giyen İranlı golcünün transferini açıkladı.

28 yaşındaki Sardar Azmoun, satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralandı.

Kendisini Roma'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalar yapan Sardar Azmoun, "Duygularımı tarif etmek zor. Uluslararası sahnedeki en prestijli kulüplerden birine geldim." dedi.

Roma taraftarı için "Kariyerimde hiç bu kadar tutkulu taraftar görmedim" diyen Azmoun, "Şimdi hedeflerimiz ve onlar adına savaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sardar Azmoun, 2021-22 sezonunun ara transer döneminde 2,5 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

Alman ekibiyle toplam 44 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 5 gol 5 asistlik skor katkısı vermişti.

 


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Sardar Azmoun roma transfer

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