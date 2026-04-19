Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma sahasında Atalanta'ya diş geçiremedi!

Roma sahasında Atalanta'ya diş geçiremedi!

19.04.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Roma sahasında Atalanta'ya diş geçiremedi!

AS Roma, İtalya Serie A'nın 33. haftasında sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında AS Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta, 12. dakikada Nenad Krstovic'in golüyle öne geçti. Roma, Mario Hermoso'nun 45. dakikadaki golüyle skora eşitliği getirdi.

Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Roma 58, Atalanta ise 54 puana yükseldi.

Roma, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Atalanta ise Cagliari'ye konuk olacak.

İlgili Konular: #roma #serie a #Atalanta

Eski hakemler Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi: İptal edilen golde ofsayt kararı doğru mu?
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: 'İnanılmaz'
İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Real Sociedad
