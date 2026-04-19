İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Real Sociedad

İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ve Real Sociedad karşılaştı.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 bitti. Real Sociedad'ın gollerini 1. dakikada Barrenetxea, 45+2. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı. Atletico Madrid'de Lookman 18, Alvarez, 83'te ağları havalandırdı. Normal süre 2-2 bitince 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ancak burada eşitlik bozulmadı.
Real Sociedad penaltılarda Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük kurdu ve kupaya uzandı. Atletico Madrid'de Sörloth ve Alvarez penaltı atışından yararlanamadı.