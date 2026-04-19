İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Real Sociedad

19.04.2026 09:27:00
İspanya Kral Kupası finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Real Sociedad, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-3 yenerek şampiyon oldu.

İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid ve Real Sociedad karşılaştı.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 bitti. Real Sociedad'ın gollerini 1. dakikada Barrenetxea, 45+2. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı. Atletico Madrid'de Lookman 18, Alvarez, 83'te ağları havalandırdı. Normal süre 2-2 bitince 30 dakikalık uzatma devresi oynandı ancak burada eşitlik bozulmadı.

Real Sociedad penaltılarda Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük kurdu ve kupaya uzandı. Atletico Madrid'de Sörloth ve Alvarez penaltı atışından yararlanamadı.

Barcelona'nın nefesi yetmedi: Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-2 kazanarak yarı finale yükselen ekip oldu.
Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, 45+7'de 10 kişi kalan Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Katalan devi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Atletico Madrid, 10 kişi kalan Barcelona'yı iki golle geçti Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.