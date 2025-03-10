Roma seriyi 5 maça çıkardı!

Zeki Çelik'n formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Roma seriyi 5 maça çıkardı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:13

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Empoli ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. saniyede Matias Soule kaydetti.

Ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini alan Roma, puanını 46'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Empoli ise 22 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli ise Torino deplasmanına gidecek.


Etiketler: #zeki çelik #roma #empoli #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Galatasaray'da Mario Lemina'dan derbi yanıtı!

Galatasaray'da Mario Lemina'dan derbi yanıtı!
Okan Buruk Galatasaray'da dalya dedi!

Okan Buruk Galatasaray'da dalya dedi!
Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber!

Ahmed Kutucu'dan Galatasaray'a kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler