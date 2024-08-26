Roma sezona kabus gibi başladı!
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma, evinde Empoli'ye yenildi ve yeni sezona 2 maçta 1 puanla başladı.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma ile Empoli karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli 2-1'lik skorla kazandı.
Empoli, 45. dakikada Emmanuel Gyasi ve 61. dakikada Lorenzo Colombo'nun penaltı golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
Roma, 80. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle maçın skorunu belirledi.
MİLLİ FUTBOLCU ZEKİ ÇELİK 11'DE YER ALDI
Milli futbolcumuz Romalı Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Empoli 4 puana yükseldi, Roma ise 1 puanda kaldı.
Roma gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Empoli ise Bologna deplasmanına gidecek.
Spor Haberleri
- 'Mourinho’nun Süper Lig gerçeğiyle tanışma günüydü'
- Süper Lig'de 3. hafta sona erdi!
- Atletico Madrid, evinde 3 golle kazandı!
- Napoli sahasında farklı kazandı!
- Roma sezona kabus gibi başladı!
- Fred’le ‘3’lük attı: Penaltı tepkisi
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- Alexander Djiku: 'Biz golü erken bulunca...'
- Sebastian Szymanski: 'Rizespor'u tanıyorduk'
- Mourinho ile ne konuştu? Fred açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- ‘Nah kalkınırsınız’
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Jandarma’da neler oluyor
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı