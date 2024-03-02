Roma'dan 4 gollü galibiyet!

İtalya Serie A'da Roma, Monza'yı deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 22:13
Roma'dan 4 gollü galibiyet!
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İtalya Serie A 27. hafta karşılaşmasında Roma, Monza deplasmanına konuk oldu. Roma, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lorenzo Pellegrini, 42. dakikada Romelu Lukaku, 63. dakikada Paulo Dybala ve 82. dakikada penaltıdan Leandro Paredes attı. Monza'nın tek golü 87. dakikada Andrea Carboni'den geldi.

Roma'da Zeki Çelik, 27. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma, aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseldi. Monza, 36 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Monza ise Genoa'ya konuk olacak.


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