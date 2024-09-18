Roma'dan Daniele De Rossi kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:39

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Bu sezon 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, kulübün efsane isimlerinden 41 yaşındaki Daniele De Rossi'nin teknik direktörlük görevinden alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AS Roma, Daniele De Rossi'nin A takım baş antrenörlüğü görevinden alındığını duyurdu. Kulübün bu kararı, sezonun henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönemde, arzu edilen yola hızlı bir şekilde devam edebilmek için takımın menfaatleri doğrultusunda alınmıştır. Roma kulübünde her zaman evinde olacak olan Daniele'ye, son aylarda tutku ve özveriyle yaptığı çalışmalar için yürekten teşekkür ederiz. Takımın teknik rehberliğiyle ilgili iletişimler devam edecektir."

17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde Roma formasını 17 yıl giyen De Rossi, İtalyan ekibinde 3 kupa kazandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine ise geçen sezon SPAL'ı çalıştırarak başlayan 40 yaşındaki De Rossi, Totti'yle birlikte yakın dönemde İtalyan ekibinin iki bayrak isminden biriydi. De Rossi, Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 2020'de futbol kariyerine son vermeden önce 2002-2019 yılları arasında Roma'da tüm kulvarlarda 616 maça çıktı. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Roma, Daniele De Rossi'yi teknik direktörlüğe getirdi.